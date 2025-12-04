Bu yılın dijital müzik festivali: Türk Telekom Muud Look 2025 ile favoriler açıklandı

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, 2025 yılı boyunca kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve türleri içeren yıllık müzik özetini açıkladı. Kullanıcıların en çok dinledikleri parçalardan keşfettikleri yeni sanatçılara uzanan müzik yolculukları Muud ile festival tadında bir deneyime dönüştü.

Zengin arşivi ve kolay kullanımıyla dinleyicilere aralıksız müzik deneyimi yaşatan Muud, yıla damga vuran müzik dünyasının enlerini “Muud Look 2025” listesiyle açıkladı. Yıl boyunca kullanıcılara en çok dinlediği sanatçılar, şarkılar, türler; keşfettikleri yeni isimler ve toplam dinleme süreleri festival atmosferini andıran etkileyici bir anlatımla sunuluyor. Her kullanıcının kendi müzik yolculuğunu "kişisel festivali" gibi deneyimlediği Muud'da, yılın en çok dinlenen yerli sanatçısı “Semicenk”, yabancı sanatçısı ise “The Weeknd” oldu.

Yılın müzik özeti Muud Look 2025’te

Muud, gelişmiş ara yüzü ve dinleyici odaklı yaklaşımıyla öne çıkmaya devam ediyor. Kullanıcılar, yıllık müzik alışkanlıklarını özetleyen “Muud Look 2025” ile yıl içerisinde;

“En Çok Dinlediği Top 5 Şarkı”,

“Yılın Başında Dinlediği İlk Şarkı”,

“En Çok Müzik Dinlediği Mevsim” gibi farklı ve eğlenceli çıktılara ulaşabiliyor.

“Muud Look 2025”, dinleyicilerin yıl boyunca müzikle kurduğu bağın detaylı bir özetini de sunuyor. Kullanıcıya, yıl içinde toplam kaç dakika müzik dinlediği, kaç farklı sanatçı ve şarkı keşfettiği aktarılırken, en çok dinlediği ilk 5 şarkı ve sene boyunca ritmini belirleyen ortalama şarkı hızı verisi de paylaşılıyor. Aynı zamanda bu özet içerisinde kullanıcıların en çok hangi mevsimde müzik dinlediği, o mevsimde öne çıkan favori sanatçısı ve yılın başında dinlediği ilk şarkı hatırlatılarak dinleyicilere kişisel yolculuk deneyimleri sunuluyor. Muud ile dinleyicilere, sene içinde en çok dinlediği ilk 5 müzik türü ve uzun süredir kulak vermediği şarkılar da hatırlatılıyor. Böylece Muud Look, kullanıcıların müzik yılını hem eğlenceli hem de nostaljik bir yolculuğa dönüştürüyor.

Semicenk yıl boyunca zirveyi bırakmadı

2025 yılında Muud’da “Semicenk” en çok dinlenen yerli sanatçı olurken yılın en çok dinlenen yerli şarkısı ise “Rıza Tamer”in “Benden Sonra” isimli parçası oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde yılın birincisi “The Weeknd” oldu. 2025’in en çok dinlenen yabancı şarkı listesinde ise “Dj Guuga”, “Mc Livinho” imzalı düet “Vidrado Em Você” adını zirveye yazdırdı.

Muud’da Yıldız Tilbe rüzgârı esti

2025 senesinde Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği popüler çalma listesinde “Türkçe Pop” birinci oldu. “Pop” müzik ise en çok dinlenen müzik türü oldu. Muud’da “Hala Çok Dinlenen Unutulmaz Klasikler” listesinin ilk sırasında ülkemizin en güçlü seslerinden “Yıldız Tilbe”nin “Aşk Yok Olmaktır” adlı efsane parçası yer aldı.

Muud’da en çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

BLOK3

Tarkan

Sezen Aksu

Müslüm Gürses

En çok dinlenen yerli şarkılar

Rıza Tamer – Benden Sonra

BLOK3 – Sevmeyi Denemedin

Semicenk – Geçiyor Zaman

Kubilay Karça – Ayaza Serdim

Reynmen – Çatma Yarim

Muud’da en çok dinlenen yabancı sanatçılar

The Weeknd

Eminem

Taylor Swift

Lady Gaga

Billie Eilish

En çok dinlenen yabancı şarkılar

Dj Guuga, Mc Livinho – Vidrado Em Vove

Tommy Richman – MILLION DOLLAR BABY

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

Jain – Makeba

Rema – Calm Down

En çok dinlenen müzik türleri

Pop

Hip Hop / Rap

Arabesk

Rock

Türk Halk Müziği

2025’TE HÂLÂ ÇOK DİNLENEN UNUTULMAZ KLASİKLER

Yıldız Tilbe – Aşk Yok Olmaktır

Müslüm Gürses – Seni Yazdım

Ferdi Tayfur – İçim Yanar

Kibariye – Lafı mı Olur

Kamuran Akkor – Bir Ateşe Attın Beni

En çok dinlenen liste

Türkçe Pop

Yerli Viral

Herkes Bunları Dinliyor

Radar

Türkçe Rap