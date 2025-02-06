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Çin'in devrim açan yapay zekası DeepSeek'e erişim kısıtlaması

Çin'in devrim açan yapay zekası DeepSeek'e erişim kısıtlaması
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Çin'in hem dijital dünyayı hem de dünya borsalarını sarsan yapay zeka uygulaması DeepSeek'e Güney Kore’den yasak kararı geldi. Güney Kore’de devlet kurumlarından Çin’in yapay zeka uygulaması DeepSeek'e erişimi kısıtladı.

Güney Kore'de Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanlığında kullanılan bilgisayarların Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'e erişimine güvenlik gerekçesiyle kısıtlama getirildi.

Çin’in ABD’li OpenAI şirketinin ChatGPT adlı yapay zeka botuna rakip olarak geliştirdiği DeepSeek, Güney Kore’deki devlet kurumlarını alarma geçirdi. Güney Kore dışişleri, savunma ve ticaret bakanlıklarında kullanılan bilgisayarların DeepSeek'e erişimine güvenlik gerekçesiyle kısıtlama getirildi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı,
"Harici ağlara bağlanan bilgisayarların" DeepSeek'e erişiminin kısıtlandığını duyurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "DeepSeek'e yönelik erişim engeli internete bağlı askeri iş bilgisayarları için uygulandı" denildi. Güney Kore Ticaret Bakanlığı da, "Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu'nun soruşturma talebine cevap vermediği için DeepSeek'i geçici olarak engelledik" açıklamasında bulundu. Güney Kore Polis Teşkilatı’nın da DeepSeek'e erişim engeli getirdiği bildirilirken, birçok kamu kurumu ve özel şirketin de aynı tedbire başvurduğu ya da başvurmaya hazırlandığı aktarıldı.

Erişim kısıtlamasının genişlemesi bekleniyor

Güney Kore’nin maliye ve birleşme bakanlıkları da yasa dışı veri toplama endişeleri nedeniyle DeepSeek'e yönelik erişim engeli uygulaması planlandığını duyurdu. Güney Kore Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "DeepSeek hakkında yurt içi ve yurt dışından bildirilen çok sayıda teknik endişe nedeniyle harici ağlara bağlı bilgisayarlarda hizmete erişimi engellemeyi planlıyoruz" denildi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise, "Erişimi engeli de dahil olmak üzere gerekli önlemleri almayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

İHA

Etiketler erişim kısıtlaması erişim engeli erişim Güney Kore çin deepseek
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