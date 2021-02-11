Clubhouse'da açık artırma

Pandemi dönemi ile farklı uygulamalara ve platformlara olan ilgi ciddi bir şekilde artmaya başlamıştı. Bu ilginin yansımalarından bir tanesi de son zamanların en çok konuşulan uygulamalarından Clubhouse oldu. Şimdilik sadece iOS kullanıcılarının davetiye ile girerek birbirleri ile farklı odalarda sohbet edebildikleri bu uygulamada geçirilen zaman da her geçen gün artmaya başladı. Uygulamanın birçok kullanıcı için hala büyük bir gizem taşıması da bu ilgiyi canlı tutmaya devam ediyor. Dün akşam, Amerikadaniste markası ile Mert Vidinli moderatörlüğünde ilk defa satışa yönelik bir etkinliğe imza atıldı. Bir marka, böylelikle ilk defa satış kanalı olarak Clubhouse uygulamasını kullanmış oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN ÜRÜNLERİ 1 DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

Gerçekleştirilen açık arttırma etkinliği, ünlü influencer Mert Vidinli moderatörlüğünde başladı. Ayakkabıdan çantaya birbirinden farklı ürünler 1 dolardan Amerikadaniste tarafından satışa çıkarıldı. Açık arttırma boyunca odadaki katılımcılar, el kaldırarak ürünlere teklif verme ve satın alma fırsatı buldular. Açık arttırmayı dinleyenler, odadaki açık arttırma esnasında el kaldırarak ürünlere teklif verme fırsatını buldu. Bir markanın 190 dolarlık çantası 20 dolardan, diğer bir markanın ürünü ise 154 dolar yerine 15 dolardan satıldı.

“AMERİKA’DAN TÜRKİYE’YE AYRICALIKLI BİR ALIŞVERİŞ DENEYİMİ SUNUYORUZ”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Amerikadaniste Genel Müdür Yardımcısı Enes Güren, “Her zaman ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimini müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bizi sıklıkla tercih eden iş insanları, cemiyet insanları, moda severler, koleksiyonerler gibi farklı kitlelerle farklı mecralarda bir arayı gelmeyi çok önemsiyoruz. Vermiş olduğumuz ayrıcalıklı hizmet deneyimi sayesinde tavsiye kanalı üzerinden büyüyoruz. Bu sefer WOMM etkisi ile yepyeni bir mecra üzerinden kendimizi anlatmak istedik. Bu projeyi hayata geçirirken de bizi gerçekten kullanan ve hizmetlerimizi deneyimlemiş bir isim olan Mert Vidinli ile yola çıktık. Amerikadaniste olarak yeni bir temas noktası yaratmak ama bunu gerçekleştirirken de fungagement çerçevesinde kalması bizim için önemli bir noktaydı. Açık arttırma etkinliği esnasında sitedeki anlık kullanıcı sayımız 3 katına çıktı. Instagram profil ziyaretimizde ise 11 kat artış yaşandı. Ayrıca 1 dolardan satışa sunduğumuz ürünlerden de çok fazla sayıda gerçek fiyatı üzerinden sipariş aldık” diye konuştu.

“MARKALAR İÇİN WOMM ETKİSİ CLUBHOUSE'DA HER GEÇEN GÜN ARTACAK”

Yeni dönem pazarlama kanallarını aktif bir şekilde büyütmeye odaklandıklarını söyleyen Amerikadaniste Pazarlama Direktörü Taner Özçelik ise ise ‘‘Pandemi sürecinden dolayı çok hızlı bir şekilde herkesin elindeki tüm mecraları ve platformları hızlı bir şekilde tükettiğini marka olarak gözlemliyoruz. Geçen sene medya karmasında belirli mecralara odaklanırken, şimdi ekiplerimiz ile farklı stratejileri konuşuyoruz. Heyecanını kaybetmeye başlayan Instagram canlı yayınları, çok fazla dahil olmak istemediğimiz Twitter konuşmaları derken şimdi karşımıza yepyeni bir mecra çıktı. İlk dönem biraz mecrayı gözlemleme ve anlama dönemi olarak geçirdik diyebiliriz. Fakat sonradan gördük ki bizim dokunmak, temas etmek ve hikayemizi anlatmak istediğimiz doğru bir mecra olduğunu düşündük. Bizim açımızdan doğru tüketici ile buluşmak ve WOMM etkisi yaratmak için çok bir doğru kanal olduğuna karar verdik. Birçok marka, kitlelerin zaten sıkıldığı Instagram canlı yayınlarını burayı taşımaya tercih etmişti. Fakat biz Amerikadaniste olarak bambaşka bir boyut getirmeyi tercih ettik. Markaları samimi ve özgün olmaya zorlayan Clubhouse, bizim için güzel bir satış kanalı da olmaya aday bir platform olarak karşımızda duruyor” ifadelerini kullandı.