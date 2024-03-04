Dünya sıraya girdi! Bir ülkeye daha Bayraktar TB2 SİHA ihraç edildi

Türkiye'nin insansız hava araçları üreticisi Baykar, Arnavutluk'a Bayraktar TB2 SİHA ihraç etti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, bugünün tarihi bir gün olduğunu, Arnavutluk'taki ilk NATO Taktik Hava Üssü'nün açıldığını aktardı.

Kuçova Hava Üssü'nün açılışının, Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu törenle birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi. Böylece Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu. Saygıdeğer Başbakan Edi Rama'nın vizyoner liderliği ve değerli Savunma Bakanı Niko Peleshi'nin güçlü işbirliği ile Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi."

Haluk Bayraktar, "Bayraktar TB2 SİHA'larımızın bu stratejik noktada görev alması, Arnavutluk'un ve kardeş Balkan coğrafyasının güvenliğine katkımızın önemli bir göstergesi." ifadesini kullanarak, Baykar olarak yenilikçi teknolojileriyle, bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi de envantere giren Bayraktar TB2'lerin görüntülerini içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BAYRAKTAR SİHA SAHİBİ OLAN ÜLKELER

Bugüne kadar SİHA ihracatı gerçekleştirilen ve isimleri açıklanan ülkeler şöyle:

Arnavutluk, Kuveyt, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Türkmenistan, Fas, Kırgızistan, Polonya, Pakistan, Etiyopya, Kazakistan, Tunus, Irak, Libya, Nijer, Tacikistan, Cezayir, Somali, Cibuti, Litvanya, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Togo, Burkina Faso.

Bayraktar TB2 SİHA özellikleri

Haberleşme Menzili: <300 km

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Havada Kalış: 27 Saat

Yükseklik: 2.2 mt.

İtki Tipi: 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kg

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Uzunluk: 6.5 mt.

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 25.000 feet

AA