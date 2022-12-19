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Elon Musk'tan Twitter'ı karıştıran anket

Elon Musk'tan Twitter'ı karıştıran anket
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Twitter'ı satın aldıktan sorna dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu için aldığı kararlarla tepki çeken Elon Musk şimdi de "CEO’luk görevini bırakayım mı" anketi açtı. Musk anket sonucuna göre karar vereceğinin sözünü de verdi.

Twitter’ı satın alarak gündem olan ve sosyal medya platformu içerisindeki bazı kuralları değiştirerek keyfi kararlar alan ve büyük tepki toplayan Elon Musk, kişisel hesabından dikkat çekici bir anket hazırladı.

Bazı gazetecilerin sosyal medya hesaplarını askıya alan Musk, kendisine gelen tepkiler sonrasında kişisel Twitter hesabından, “Sosyal medya platformunun CEO’luğunu bırakmalı mıyım” diye sordu. Anketin bitmesine henüz birkaç saat varken 7.4 milyon insan ankete katıldı.

Ankete katılanların yüzde 57’si “evet” yanıtını verdi.

Etiketler elon musk twitter twitter anketi
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