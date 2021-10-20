Facebook da kripto para piyasasına giriyor

Facebook’un öncülüğünde Novi adı verilen bir dijital cüzdan geliştiriliyor. Yapılan son açıklamalara göre Novi, USDP üzerinden test edilecek.

Dün 2.6 trilyon doların altını gören kripto para piyasaları yeniden değer kazandı. Bitcoin ise 64 bin 448 doları görerek tarihi rekorunun seviyelerine geri geldi. Öte yandan Facebook’un öncülüğünde Novi adı verilen bir dijital cüzdan geliştiriliyor.

Coingecko’da yer alan bilgilere göre piyasaların toplam büyüklüğü son 24 saatte binde 6 yükseldi. Böylece ilk 100 kripto paranın piyasa değeri 2 trilyon 630 milyar dolar oldu.

Bitcoin’deki yükseliş yine piyasaların üzerinde oldu. Saat 08.50 itibariyle BTC’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 1.8 artış gösterdi ve 63 bin 747 dolar oldu. BTC’nin piyasa hakimiyeti (dominans) ise yüzde 45.78’e çıktı.

Ethereum’da ise pek değişiklik gözlemlenmedi. ETH’nin fiyatı binde 2 yükselişle 3 bin 845 dolarda kaldı.

Ripple cephesinde ise değişiklik yaşanmadı. XRP dünkü fiyatında kalarak 1.10 seviyelerinden alıcı bulmaya devam etti.

Öte yandan Dogecoin ise yüzde 3 oranında değer kaybetti. DOGE’un fiyatı 24 cent oldu.

FACEBOOK’UN DİJİTAL CÜZDANI TEST EDİLECEK

Facebook’un öncülüğünde Novi adı verilen bir dijital cüzdan geliştiriliyor. Yapılan son açıklamalara göre Novi, USDP üzerinden test edilecek.

Facebook projeyi ilk duyurduğunda kendi kripto parasını da çıkartacağını söylemişti. Zaman içerisinde işler beklenildiği gibi gitmedi. Bu nedenle bir sabit para olan USDP tercih edildi.