  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Google Chrome'dan ''cep''te büyük değişiklik

Google Chrome'dan ''cep''te büyük değişiklik

Google Chrome'dan ''cep''te büyük değişiklik
Güncelleme:

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome'un Android akıllı telefonlarda tasarımı değişti.

ABD'li teknoloji devi Google'ın sahip olduğu internet tarayıcısı Google Chrome'un tasarımı değişti. Android kullanıcılarına sunulacak olan özellik yeniden tasarlanmış yeni sekme sayfasını barındırıyor. 

Yeniden tasarlanmış Yeni Sekme sayfası, büyük bir arama çubuğuna sahip. En çok ziyaret edilen web sayfalarını yuvarlak köşeli kutularda sıralayarak daha temiz bir görünüm sunuyor. Bu sayfaların arka planları, kullanıcının arka plan rengine uyum sağlayacak şekilde dinamik renklere sahip olacak. Şu anda Google, beyaz veya dinamik renkli bir arama çubuğunu test ediyor ve kullanıcılar aynı zamanda iki sıra sayfa etiketi veya tek satırlık bir karusel bulabilecekler.

Google News Telegram Kanalı'na göre, bu yeniden tasarımın amacı, kullanıcı etkileşimlerini geliştirmek ve popüler web tarayıcısını daha modern ve çekici hale getiriyor. Yeni özellik henüz Google Chrome'un ana sürümünde bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde özelliklerin ana sürüme de getireleceği tahmin ediliyor. 

Etiketler google chrome google chrome android mobil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi
FETÖ firarisi 1 metrekarelik yerde saklanırken yakalandı
Şu an ikinci el araç almak için doğru zaman mı ? İşin uzmanı açıkladı
Çalışmalar başladı; o ilimize 2 baraj birden geliyor
İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu
Milyonlarca memur, emekli ve çalışana kötü haber: ''Zam oranını böyle düşürecekler''
Biden'dan skandal sözler: ''Türk hükümeti sivilleri öldürüyor''
Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü
Gaziantep'te 4 katlı okul saniyeler için çöktü
Canlı yayında skandal sözler: ''Biz kesip biçmeyelim mi ?''