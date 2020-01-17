  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. 17 Ocak 2020 11:05

Google'ın sahibi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu.

Google'ın sahibi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın da sahibi olan Alphabet, Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Böylece Alphabet, ABD'de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018'de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple'ı Amazon ve Microsoft izlemişti.

Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri Perşembe gününü yüzde 0.76 artışla 1,450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1,450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abd , google , alphabet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM