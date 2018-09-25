Facebook'ta kriz var ! O isim istifa etti

İngiliz The Guardian'ın haberine göre; Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, pazartesi günü, "merakımızı ve yaratıcılığımızı yeniden keşfetmek için" istifa ettiklerini duyurdu.

Instagram'ın kurucularının, Zuckerberg'le yaşanan gerginlikler sonucunda istifa ettikleri iddia edildi. Bloomberg haber sitesi, Systrom ve Krieger'in, Facebook'un 2012 yılında Instagramı satın almasından sonra iş yönüyle ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Zuckerberg, istifaların ardından "Systrom ve Krieger ile çalışmanın büyük bir zevk olduğunu" ifade eden bir açıklamada bulundu. Facebook'un kurucusu, "onlarla çalıştığım süre boyunca birçok şey öğrendim" dedi ve Systrom ve Krieger'e başarılar diledi.

Systrom ve Krieger'in istifasının, Facebook'un 2014 yılında satın aldığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucusu Jan Koum'un istifasından aylar sonra gelmesi dikkat çekti. Jan Koum'un, Facebook'un baskıları sonucu istifa ettiği iddia edilmişti

Facebook, 2012 yılında, sosyal paylaşım sitesi Instagram'ı 1 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Instagram'ın, aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğu belirtildi.