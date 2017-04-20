Instagramda internetsiz dönem

600 milyon aktif kullanıcısı ile sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan Instagram, bir süredir üzerinde çalıştığı özelliği aktif etti.

Instagram'ın Android uygulaması, daha önce indirilen içeriğe göz atmanıza olanak tanıyor. Başka bir deyişle, yeni özellik ile Android kullanıcıları internet erişimleri yokken de Instagram'ı kullanabilecek.

Yeni özellik sayesinde, mesajlar, beğenme, kaydetme ve yorum yapma gibi özellikleri Android kullanıcıları tarafından internet bağlantısı yokken de gerçekleştirilebilecek.

Instagram, kullanıcının bir sonraki çevrimiçi ziyaretinizde söz konusu işlemleri Instagram'ın sunucularıyla senkronize edecek.

Söz konusu özelliğin önümüzdeki dönemde iOS işletim sistemi ile çalışan telefonlar için de gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.