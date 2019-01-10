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  4. 10 Ocak 2019 18:52

Netflix şifresini paylaşanlara kötü haber

İngiliz yazılım şirketi Synamedia, bireylerin Netflix ve diğer paralı multimedya hesap bilgilerini paylaşmasını önlemek için bir çözüm üretti.

Netflix şifresini paylaşanlara kötü haber
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Başta Netflix olmak üzere önde gelen ödemeli yayın kuruluşlarının yasadışı şifre paylaşımı nedeniyle uğradıkları zararın tutarı giderek artarken Synamedia, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019 sırasında söz konusu kuruluşların yüzünü güldürecek bir yapay zeka yazılımı tanıttı. 

Yazılım, yapay zekayı, davranışsal analizleri ve otomatik öğrenme sistemi kullanarak şifre paylaşım etkinliğini izliyor, sistemlere giriş-çıkış hareketlerini analiz ediyor ve böylece kuralları ihlal edenleri tespit ediyor.

Parks Associates adlı araştırma şirketine göre önümüzdeki yıllarda şifre paylaşımı nedeniyle ödemeli-TV kuruluşları 9.9 milyar dolar, abonelik bazlı yayın kuruluşları ise 1.2 milyar dolar daha az gelir elde edecek.

Magid şirketinin araştırmasına göre Y kuşağındaki abonelerin dörtte birinden fazlası, şifrelerini tanıdıklarıyla paylaşıyor.
 
 
 

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