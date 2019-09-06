Wikipedia'ya erişim kararı 11 Eylül'e kaldı

Wikipedia’nın tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği toplantıda ihlal kararı verilirse siteye erişim engeli kaldırılmak zorunda.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internetin en büyük ansiklopedisi konumunda olan Wikipedia’ya, sitedeki ‘Türkiye’yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması’ nedeniyle 29 Nisan 2017’de erişimin engellenmesine karar vermişti.

Wikipedia hukukçuları ise bütün iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından konuyu 2017 yılında AYM’ye taşımıştı.