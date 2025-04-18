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Mahkeme suçüstü yakalanan Google için kararını verdi!

Mahkeme suçüstü yakalanan Google için kararını verdi!
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ABD’de federal bir yargıç, Google’ın çevrimiçi reklam teknolojisi pazarında yasadışı tekel kurduğuna hükmetti.

ABD’nin Virginia eyaletindeki Alexandria kentinde görev yapan Federal Yargıç Leonie Brinkema, Alphabet çatısı altındaki Google’ın reklam teknolojisi alanında iki ayrı pazarda ‘kasten ve sürekli olarak tekel gücü elde ettiğine ve bunu koruduğuna’ karar verdi.

Bu pazarlar, internet sitelerinin reklam envanterlerini yönettiği yayınevi reklam sunucuları ve reklam alışveriş platformları olarak tanımlanıyor.

Yargıç ayrıca Google’ın reklam veren ağlarındaysa tekelleşmediğine kanaat getirdi. Google’ın düzenleyici işlerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Mulholland, “Yayınevleri birçok seçenek arasında Google’ı tercih ediyor çünkü reklam teknolojisi araçlarımız basit, uygun maliyetli ve etkili” dedi.

TRT Haber’in aktardığına göre Google’ın rekabeti yeniden tesis etmesi için ne gibi adımlar atması gerektiğine ilişkin ayrı bir duruşma yapılacak.

Bu kapsamda, şirketin bazı birimlerini satması gerekebileceği belirtiliyor. 

ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın yayınevi reklam sunucusu ve reklam alışveriş platformunu içeren ‘Google Ad Manager’ birimini elden çıkarması gerektiğini savunuyor.

Google, şu anda iki farklı davada varlıklarını satma ya da iş uygulamalarını değiştirme riskiyle karşı karşıya. Washington’da gelecek hafta yapılacak duruşmada da, Adalet Bakanlığı’nın Google’ın Chrome tarayıcısını satmasını ve arama motoru pazarındaki hakimiyetine son vermesini talep edeceği dava görülecek.

Şirket daha önce, Avrupa’daki rekabet otoritelerini yatıştırmak amacıyla reklam alışveriş birimini satma seçeneğini değerlendirmişti.

Davanın geçmişi
Davada Google’ın rakip şirketleri satın alarak, müşterilerini kendi ürünlerine bağımlı hale getirerek ve çevrimiçi reklam piyasasındaki işlemleri kendi kontrolüne alarak klasik tekelci yöntemlere başvurduğu öne sürülmüştü.

Google ise savunmasında davanın geçmişe odaklandığını ve şirketin araçlarının rakip ürünlerle uyumlu hale getirilmesi çalışmalarının gözardı edildiğini söylemişti.

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Etiketler google tekel mahkeme mahkeme kararı
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