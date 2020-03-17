SON DAKİKA
AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
KORONAYA KARŞI YENİ TEDBİRLER! ASKERİ OKULLAR TATİL EDİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. 17 Mart 2020 14:10

Microsoft Teams çöktü!

Corona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişinin evden çalışma sistemine adapte olması Microsoft Teams'in çökmesine neden oldu.

Microsoft Teams çöktü!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Corona virüs salgını nedeniyle pek çok ülkede karantina uygulanıyor. Salgın endişesi nedeniyle pek çok uluslararası şirket de evden çalışma sistemine geçmiş durumda. 
  
Özellikle ofis dışında çalışanların tercih ettiği Microsoft sohbet sistemi evden çalışan kişilerin neden olduğu yoğunluk nedeniyle çöktü. 
  
Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft sorunu doğruladı ancak yaşanan aksaklığın nedenine dair net bir açıklama yapmadı. 
  
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 20 milyon bandında kullanıcısı olan platform son dönemde evden çalışanların sayısının artması ile hizmet veremez hale geldi. 
  
Aynı habere göre, şirket bu duruma çözüm bulabilmek adına ilk etapta platformun ücretsiz versiyonuna bazı kısıtlamalar getirdi. 
  
Pazartesi günü uzaktan çalışma imkanı veren bir başka uygulama olan Zoom benzer sorunlar ile gündeme gelmişti. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Microsoft Teams
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM