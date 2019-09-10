Apple için büyük gün ! iPhone 11 bugün tanıtılacak

Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple yeni telefon modeli olan iPhone 11’i bugün tanıtacak. Tanıtıma saatler kala ABD basını telefonun fiyatına ilişkin bilgileri sızdırmaya başladı.

Resmi olmasa da iPhone 11 modelinin fiyatının vergiler dahil 10 bin lira olması beklentiler dahilinde bulunuyor.

iPhone 11 Pro modelinin fiyatının 12 bin lira (yaklaşık 2100 dolar), iPhone 11 Pro Max modelinin fiyatının da 14-18 bin lira (yaklaşık 3130 dolar) arasında değişeceği belirtiliyor.

iPhone 11 6.1 inçlik LCD ekrana sahip olacakken iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max’in 5.8-6.5 inçlik OLED ekranla piyasaya sürülecek.

Yeni iPhone'ların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte iPhone XR ve iPhone XS modellerinde fiyatların düşeceği tahmin ediliyor.

iPHONE 11’İN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Yeni iPhone'ların en dikkat çekici özelliği iletişimde çığır açacak olan 5G teknolojisini destekleyecek olması. Filmleri internet hızınızın desteklemesi halinde saniyeler içinde telefonunuza indirebileceksiniz.

Yeni kamera sistemi ile birlikte iPhone 11 kullanıcısının, fotoğraf çekme isteğini sezebileceği söylentiler arasında yer alıyor.