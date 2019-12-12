Akıllı telefonların şarjı bir günü bile çıkarmakta zorlanabiliyor. Gün içerisinde biten şarjınızın tek sorumlusu sosyal medya uygulamaları değil. Keza arka planda sürekli olarak çalışan pek çok uygulama da şarjınızın hızlı bir şekilde tükenmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Telefonunuzun şarjı çabuk bittiği için batarya ömrünün dolduğunu ya da yazılımsal bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat son dönemde yüklediğiniz masum bir uygulama da telefonunuzun pilini adeta sömürüyor olabilir.

Peki en çok şarj tüketen uygulamalar hangileri? Bu 10 uygulama içerisinde bazılarını telefonunuzdan silip, şarj ömrünüzü uzatmanız mümkün. Fakat bazı uygulamalar da silinmeyecek kadar kullanışlı. Örneği WhatsApp. Arka planda pilinizi sömürmesine karşın, WhatsApp’ı telefonundan kaldırmayı sanırım kimse düşünmez. Fakat AppLock gibi çok fazla alternatifi olan ve ciddi anlamda telefonunuzun şarjını emen bazı uygulamaları telefonunuzdan silmeyi düşünebilirsiniz.

İŞTE UYGULAMALAR

1) Samsung AllShare

2) Samsung Security Policy Updates

3) ChatON Voice

4) Google Maps

5) WhatsApp

6) Facebook

7) AppLock

8) WeChat

9) Microsoft Outlook

10) DU Battery Saver