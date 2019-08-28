Facebook’tan Snapchat’e rakip uygulama

Sosyal medyadaki etkisini artırmak için satın alma yoluna giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile WhatsApp ve Instagram'ı satın almıştı. Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, satın alamayınca benzer özelliklerini platformlarına entegre etmeye taktiğini benimsemişti.

Sosyal medya devi aynı yöntemi bir kez daha hayata geçiriyor. Facebook, Snapchat uygulamasına rakip olacak yeni bir platform üzerinde çalışıyor.

'Threads' adındaki yeni sohbet uygulaması, Instagram’da kullanılabilecek; kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek.