Görme engelliler de Instagram kullanabilecek

Firmanın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, görme engellilerin de Instagram kullanabilmesini sağlayacak yeni özellikler uygulamaya eklenecek.

Yeni araçlar sayesinde görme engelliler, sosyal medya uygulamasına yüklenmiş olan resimlerin tanımlarını dinleyebilecek.

Bu araçlardan ilki, nesne tanımlama teknolojisi adı verilen teknolojiyi kullanan bir araç. Bu araç sayesinde görüntüde yer alan nesnelerin bir sözlü tanımı oluşturulabilecek. Özellik hem profil resmi, hem haber akışı hem de keşfette kullanılabilecek.

İkinci araç ise kullanıcılara kendi tanımlarını oluşturma şansı verecek. Resim yükleme sırasında kullanıcıların kendi tanımlarını yapmasını sağlayacak olan bu araç sayesinde, görme engellilerin yapay zekanın oluşturduğu metinlere bağımlılığı da azaltılacak.