Instagram Bu Telefonlarda Artık Olmayacak!

Windows 10 Mobile işletim sistemini kullanan telefonlarda varlığını korumaya çalışan Instagram, bu kararlı duruşundan vazgeçtiğini açıkladı. 30 Nisan’dan itibaren uygulama bu telefonlar için kapatılacak ve kullanıcılar hesaplarına giriş yapamayacak.

Tabi bu durum Windows 10 Mobile kullanan telefonlar için bir son değil. Yine de kullanıcılar, web tarayıcılar üzerinden Instagram’a erişebilecekler. Ancak hali ile tarayıcı üzerinden girilen Instagram ile uygulama arasında bir hayli fark olduğunu belirtelim. Yine de kullanıcılar Instagram’ın web sayfasını ana sayfaya ekleyip, uygulama gibi kullanabilecekler.