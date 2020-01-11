Instagram'da kötü haber

Uygulamanın 2018’deki büyümesi yüzde 10,1 olarak kaydedilirken 2019 için bu oran yüzde 6,7. Üstelik bununla da sınırlı kalmıyor. eMarketer’a göre tahminler uygulamanın büyümesinin giderek düşecek.

Peki Instagram'a gelen yeni özelliğin farkında mısınız? Instagram'da 'aykırı' konuşanlar artık mesaj atarken bu uyarıyı görecek. Israr edip mesaj yolladığında hesabı kapatılabilecek. Ancak Instagram'ın asıl bomba değişimi bu değil.

Instagram, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere.

Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek. Artık Instagram'da fotoğraf attığınızda beğenen kişilerden birinin kullanıcı adı ve 'others' yani 'diğerleri' ibaresini göreceksiniz.

Yani paylaştığınız fotoğrafın kaç beğeni aldığını sadece siz göreceksiniz. O da bu ekrandan olacak. Bir başkası bunu artık göremeyecek.

Instagram'da beğeni sayısının bulunduğu kısım artık 'diğerleri' ibaresine yerini bıraktı.

Instagram henüz bu tasarıma geçmiş değil; ancak her an Instagram'ın yeni arayüzüyle karşılaşabiliriz. Bu elbette Instagram'da çok ama çok şeyi değiştirecek gibi görünüyor...

Instagram'ın ilk gününden bu yana kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafın ve diğer Instagram kullanıcılarının fotoğraflarına gelen beğeni sayısını görebiliyor. Ancak yakında gelecek büyük güncelleme ile birlikte artık kendi fotoğraflarınız hariç hiçkimsenin beğeni sayısını göremeyeceksiniz.

Instagram beğeni gizleme özelliği için Instagram CEO’su Adam Mosseri yaptığı açıklamada bu haftadan itibaren özelliğin ABD’de test edilmeye başlandığı ancak ilk aşamada tüm kullanıcıların bundan etkilenmeyeceğini belirtti.







