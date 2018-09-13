iPhone Xs, Xs Max ve XR’ın Fiyatları Netleşti

Yeni iPhoneların Türkiye fiyatları hala resmi olarak açıklanmadı, bu rakamlara dolar kuru ve vergilerin ekleneceğini unutmayınız.

iPhone XR

Renk seçenekleri olarak Siyah, beyaz, mavi, sarı, kırmızı ve koral (mercan) sunulan iPhone XR; iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’un yerine geçiyor. Cihazların ABD’de ki fiyatları ise şu şekilde.

64 GB – 749 dolar

128 GB – 799 dolar

256 GB – 899 dolar

iPhone Xs ve iPhone Xs Max

Renk seçenekleri Gümüş, altın ve uzay grisi bulunan cihazlar, iPhone X’in koltuğuna oturuyor. Xs için ABD fiyatları ise şöyle:

64 GB – 999 dolar

256 GB – 1149 dolar

512 GB – 1349 dolar

iPhone Xs Max içinse + 100 dolar daha eklemeniz gerek.

64 GB – 1099 dolar

256 GB – 1249 dolar

512 GB – 1449 dolar

iPhone Xs serisi, ön siparişe 15 Eylül’de açılıp; 21 Eylül’de dağıtıma başlanacak. iPhone XR için ise 19 Ekim’de ön sipariş alınıp 26 Ekim’de dağıtıma başlanacak.