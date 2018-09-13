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  4. 13 Eylül 2018 16:37

iPhone Xs, Xs Max ve XR’ın Fiyatları Netleşti

Apple’ın dün gerçekleşen etkinliğinde 2018 model iPhone’ları tanıttı. amiral gemisi modelleri olarak iPhone Xs ve iPhone Xs Max belirlenirken, yeni cihazlar iPhone X’un koltuğunu aldılar. iPhone 8 ve 8 Plus’un yerine ise iPhone XR geldi.

iPhone Xs, Xs Max ve XR’ın Fiyatları Netleşti
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Yeni iPhoneların Türkiye fiyatları hala resmi olarak açıklanmadı, bu rakamlara dolar kuru ve vergilerin ekleneceğini unutmayınız.

iPhone XR

Renk seçenekleri olarak Siyah, beyaz, mavi, sarı, kırmızı ve koral (mercan) sunulan iPhone XR; iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’un yerine geçiyor. Cihazların ABD’de ki fiyatları ise şu şekilde.

64 GB – 749 dolar
128 GB – 799 dolar
256 GB – 899 dolar

iPhone Xs ve iPhone Xs Max

Renk seçenekleri Gümüş, altın ve uzay grisi bulunan cihazlar, iPhone X’in koltuğuna oturuyor. Xs için ABD fiyatları ise şöyle:

64 GB – 999 dolar
256 GB – 1149 dolar
512 GB – 1349 dolar

iPhone Xs Max içinse + 100 dolar daha eklemeniz gerek.

64 GB – 1099 dolar
256 GB – 1249 dolar
512 GB – 1449 dolar

iPhone Xs serisi, ön siparişe 15 Eylül’de açılıp; 21 Eylül’de dağıtıma başlanacak. iPhone XR için ise 19 Ekim’de ön sipariş alınıp 26 Ekim’de dağıtıma başlanacak.

TeknoEkip.com

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