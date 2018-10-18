Kredi kartı büyüklüğünde akıllı telefon geliyor

Samsung Design America'nın eski çalışanlarından Howard Nuk ve Dennis Miloseski'nin hayata döndürdüğü Palm'ın marka hakkı, 2014'te TCL tarafından HP'den satın alınmıştı. Yeni cihaz, TCL ile birlikte üretilecek.

Hürriyet'in haberine göre kod adı Pepito olan cihaz, Ağustos'taki sızıntıda ortaya çıkan özelliklerin çoğunu içeriyor. Qualcomm Snapdragon 435 SoC ve 3,3 inç HD 720p ekranla gelen cihazın diğer özellikleri, Palm'ın web sitesinde şöyle sıralandı.



İşte Palm’ın teknik özellikleri!



- 8MP ön ve 12MP arka kamera

- IP68 su ve toz direnci

- 3GB RAM

- 32GB depolama

- 800mAh çıkarılmayan pil

- Çift hoparlör

- 4G LTE, Bluetooth 4.2 low energy

- 802.11 b/g/n 2,4GHz Wi-Fi

- Çıkarılmayan nano SIM

- Android 8.1 Oreo

- Yüz ile kilit açma

62,5 gram ağırlığındaki Palm'ın ölçüleri, 50,6 x 96,6 x 7,4 milimetre, yani yaklaşık olarak bir kredi kartı boyutunda. Palm, Android veya iOS'lu cihazınızla eşitlenmeyi amaçlayan ikinci bir cihaz olarak tasarlanmış. Firma, cihazın sadece Verizon tarafından satılacağını söylüyor.



Palm'ın Google Play Store'u ve Google Asistan'ı destekleyeceği söyleniyor. Basın görsellerinde cihazın sadece bir fiziksel düğmesinin bulunduğunu, ses düğmesinin bulunmadığını görüyoruz. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.