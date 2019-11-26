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  4. 26 Kasım 2019 17:47

WhatsApp mesajları da kaybolacak

WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle mesajların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlayan yeni bir özellik getireceği belirtildi.

WhatsApp mesajları da kaybolacak
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yenilenmeye devam ediyor.

WABetaInfo sitesinin aktardığına göre, mesajlaşma uygulaması şimdi de "Kaybolan Mesajlar" isimli yeni bir özelliği test ediyor.

Android 2.19.348 güncellemesindeki bu özellikle mesajlar belirli bir süre sonra kendi kendine silinecek. Bu özellik "Grup Ayarları" ya da "Kişi Bilgisi" bölümlerinden aktifleştirilebilecek.

Mesajların hangi dönemlerde silineceğine kullanıcının kendisi karar verecek.

Diğer yandan güncelleme ile gelecek bir diğer özellik de "Karanlık Mod."

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whatsapp , mesaj , silme
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