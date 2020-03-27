Netflix'ten, Türkiye’de interneti rahatlatacak düzenleme!

Netflix açıklamasında görüşlerine yer verilen Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaşanılan küresel krize bağlı olarak, sundukları hizmet kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.

Florance, şunları kaydetti:

"Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum."

DÜNYADA İNTERNET TRAFİĞİNİN YÜZDE 15'İNİ TÜKETİYOR

130 milyon abonesi olan dijital film ve dizi platformu Netflix'in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tükettiği hesaplandı.

Kanadalı Sandvine isimli firmanın 2018 yılı veri kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre, video platformu YouTube da internet trafiğinde yüzde 11,4'lük bir paya sahip.

Araştırmaya göre, video oyunları ve dosya paylaşımı üzerinden geçen internet trafiğinde de ciddi bir artış bulunuyor.

BBC'de yer alan habere göre toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7,8 ile oyun, yüzde 5,1 ile de sosyal medya kullanımı geliyor.

Sandvine'in yöneticilerinden Cam Cullen, videonun genel internet trafiği üzerindeki ağırlığının daha da artacağını belirterek, "Giderek daha fazla yüksek çözünürlüklü içerik üretiliyor ve kullanıcılar giderek daha fazla 4k çözünürlüklü içerik izliyor" diyor.

Yine rapordaki çarpıcı bir veriye göre, ABD'de dolaşımın zirve yaptığı saatlerde, Netflix'in tüketimdeki payı yüzde 40'a kadar çıkıyor.

Video uygulamaları da tüketilen toplam internet trafiğinin yüzde 58'ini oluşturuyor.