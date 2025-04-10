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Önce Instagram şimdi de X... X şifreli özelliğini duyurdu

Önce Instagram şimdi de X... X şifreli özelliğini duyurdu
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Sosyal medyanın en çok kullanılan 2 platformu Instagram ve X peş peşe "şifreli özelliklerini" duyurdu. Instagram'ın özel kodlu Reels yayınlarını duyurmasının ardından şimdi de X benzer özelliği devreye almaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre önce Meta'nın sahibi olduğu Instagram'da Reels'a özel bir sistem geleceği söylenmişti. Bu özellik ile özel koda sahip olmayan kişilerin bu videoları izleyemeyecekti. Benzer bir özelliğin aynı şekilde X'e XChat isimli olarak geleceği iddia edildi.

XChat, kullanıcıların konuşmalarını şifre ile koruyan özel bir iletişim ağı sunacak. Burada mesajların tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi 'uçtan uca şifreleme' ile korunacağı bu sayede daha güvenli bir iletişim kurulacağı aktarılıyor. 

Öyle ki atılan mesajlar bu altyapı sayesinde herkesten silinebilecek. 

Okundu bilgisinin kaldırılmasına, sesli mesaj gönderilebilmesine ve dosya göndermeye olanak sağlayacak XChat'in ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

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Etiketler XChat sosyal medya şifreli platform
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