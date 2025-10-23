  1. Anasayfa
Playstore.com’dan Türk Telekom Mobil Ödeme ile ilk kez alışveriş yapanlara indirim fırsatı

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com’da hayata geçirdiği yeniliklerle oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. Türk Telekom Mobil Ödeme kullanarak indirimli alışveriş imkânı sunan, 2 ay geçerli olacak kampanya Playstore.com’da gerçekleştiriliyor.

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, oyunseverlerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu avantajlarla öne çıkmaya devam ediyor. Playstore.com’dan ilk kez ve tek seferde Türk Telekom Mobil Ödeme ile minimum 200 TL alışveriş yapan müşteriler 50 TL’lik indirim kazanıyor. Kampanya, faturalı müşterilerin fatura tutarlarına indirim olarak, faturasız müşterilerin ise TL bakiyelerine geri yükleme olarak yansıtılıyor. Üstelik Türk Telekom Mobil Ödeme müşterileri faturalarına yansıtarak ya da TL bakiyelerini kullanarak harcama yapabiliyor.

Kampanya kapsamında Playstore.com’dan, ilk defa ve tek seferde Türk Telekom Mobil Ödeme ile minimum 200 TL harcama yapan müşteriler 50 TL’lik indirim kazanıyor. İlgili hediye aynı gün içerisinde faturalı müşterilerin faturasına indirim, faturasız müşterilerin ise TL bakiyesine geri yükleme olarak yansıyor. 

Playstore.com kullanıcıları, tüm satın alımlarında, kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi geniş ödeme seçeneklerinden yararlanmaya devam ediyor.

