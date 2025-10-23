Playstore.com’dan Türk Telekom Mobil Ödeme ile ilk kez alışveriş yapanlara indirim fırsatı

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com’da hayata geçirdiği yeniliklerle oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. Türk Telekom Mobil Ödeme kullanarak indirimli alışveriş imkânı sunan, 2 ay geçerli olacak kampanya Playstore.com’da gerçekleştiriliyor.

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, oyunseverlerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu avantajlarla öne çıkmaya devam ediyor. Playstore.com’dan ilk kez ve tek seferde Türk Telekom Mobil Ödeme ile minimum 200 TL alışveriş yapan müşteriler 50 TL’lik indirim kazanıyor. Kampanya, faturalı müşterilerin fatura tutarlarına indirim olarak, faturasız müşterilerin ise TL bakiyelerine geri yükleme olarak yansıtılıyor. Üstelik Türk Telekom Mobil Ödeme müşterileri faturalarına yansıtarak ya da TL bakiyelerini kullanarak harcama yapabiliyor.

Playstore.com’da Türk Telekom Mobil Ödeme ile alışverişte tek seferde 200 TL’lik ödemede 50 TL indirim fırsatı

Playstore.com kullanıcıları, tüm satın alımlarında, kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi geniş ödeme seçeneklerinden yararlanmaya devam ediyor.