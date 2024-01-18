  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. SpaceX'ten Türkiye'nin uzay yolculuğuyla ilgili açıklama

SpaceX'ten Türkiye'nin uzay yolculuğuyla ilgili açıklama

SpaceX'ten Türkiye'nin uzay yolculuğuyla ilgili açıklama
Güncelleme:

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğunu bildirdi.

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

BU GECE FIRLATILACAK

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.

Etiketler uzay yolculuk SpaceX
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Biricik bombayı patlattı: Anne oluyor Burcu Biricik bombayı patlattı: Anne oluyor Dolar'dan bir rekor daha! Euro ve altın da zirvede Dolar'dan bir rekor daha! Euro ve altın da zirvede 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak Netflix'ten itiraf: Meğer ne izleyeceğimizi biz değil o seçiyormuş Netflix'ten itiraf: Meğer ne izleyeceğimizi biz değil o seçiyormuş Tarlada ilginç keşif! Ayağına takılınca fark etti Tarlada ilginç keşif! Ayağına takılınca fark etti AK Parti'nin 72 adayı belli oldu... İşte tam liste AK Parti'nin 72 adayı belli oldu... İşte tam liste Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü! Bakanlık devreye girdi Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü! Bakanlık devreye girdi Anıtkabir'de ''şeriat'' sloganı atmıştı, istenen ceza belli oldu Anıtkabir'de ''şeriat'' sloganı atmıştı, istenen ceza belli oldu Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 adayını açıkladı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 adayını açıkladı Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi tanıtıldı Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi tanıtıldı