Spotify 2023'te Türkiye'nin ''enlerini'' yayınladı

Spotify, '2023 Yılın Özeti'ni yayınladı. İşte Türkiye'nin en çok dinlediği şarkı ve şarkıcılar...

Spotify, 2023 Yılın Özeti’ni yayınladı. Dünyanın her yerinden 574 milyondan fazla kullanıcısının tüm yıl boyunca nasıl bir dinleme deneyimi yaşadığını ortaya koyan 2023 Yılın Özeti ile Spotify, yılın en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcast’lerini açıkladı.



2023 yılında Spotify’da Türkiye genelinde en çok dinlenen şarkıcı olan Semicenk, 2018 yılından beri zirveyi bırakmayan rapi de tahtından etmiş oldu. Semicenk sadece en çok dinlenen şarkıcı olmakla kalmadı aynı zamanda 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesine de dört şarkısıyla birden girerek Türkiye’nin Top listelerine damgasını vurdu.



Geçen yılın en çok dinlenen ismi UZI, Semicenk’in ardından 2023’te ikinci en çok dinlenen şarkıcı olurken onu Sezen Aksu üçüncü olarak takip etti. Motive ve Lvbel C5 ise sırasıyla listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer aldı.



Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen Simge’den Aşkın Olayım, bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu.



Semicenk ve Reymen’den Yana Yana en çok dinlenen şarkılar listesinde ikinci sıraya yerleşirken Lvbel C5 ve Güneş’ten NKBİ X YAPAMAM - Remix, üçüncü sırada yer aldı. Onları AFFETMEM ile BLOK3 dördüncü; Pişman Değilim ile Semicenk ve Doğu Swag ise beşinci sıradan takip etti.



2017’den beri zirvesindeki ismin değişmediği en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde 2023’te de birinci yine Sezen Aksu oldu. Onu, Güneş takip ederken listenin üçüncü sırasında ise Melike Şahin yer aldı. Simge ve Hande Yener ise en çok dinlenen kadın sanatçılar sıralamasında dördüncü ve beşinci sıraya yerleşti.



2023’ün en çok dinlenen albümleri sıralamasında Motive’den ROMANTİK listenin zirvesine yerleşti.



İki albümüyle birden ilk 10’a giren UZI ise EL CHAVO ile ikinci sırada yer alıyor. Heijan ve Muti’nin bu yılki hit albümü Hermano üçüncü olurken Mabel Matiz’in son albümü Fatih onu dördüncü olarak takip etti. Mabel Matiz aynı zamanda 2018 albümü Maya ile de yılın Top 10 albümleri arasında yer aldı. 2023’ün en çok dinlenen albümlerinin beşinci sırasına ise Simge’den Ben Bazen yerleşti.



Spotify Yılın Özeti, 2023’te de bir kez daha Türkiye’deki kullanıcıların en gerçek dinleme alışkanlıklarının aynası olmaya devam etti. 2023 adeta, Türkiye’nin eski ve köklü sanatçılarına ait parçaların dinlenmelerinin arttığı, “oldies but goldies” yılı oldu. Ancak sadece geçmiş yılların hit parçalarını bol bol dinlemekle kalmadık. 2023’ün bir diğer yeni trendi, 80’li ve 90’lı yıllardaki arabeskin yıldızlarını cover’lamak ve onlardan ilham almak oldu. Ayrıca etnik sound’lar da yıl boyunca Türk dinleyiciler tarafından çok sevildi ve ilgi gördü.



İşte, 2023 yılında Türkiye’deki müzik dinleme alışkanlıkları ve trendleri:

Bu yıl Türkiye Top 100 listesi içinde 2010 yılından önce çıkış yapmış 10’un üzerinde şarkı yer aldı.

Yeni nesil genç Rap sanatçılarının tamamı çalışmalarında etnik ve geleneksel enstrümanları tercih etti. INJI’den BELLYDANCING, Ezhel’den Kuğulu Park ve Mert Demir’den Ateşe Düştüm bu trendin birkaç örneği.



Phonk fırtınası tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına aldı. DEHA INC.’ten PHONK (200mg) viral oldu ve 2023 yılında Türkiye’de en çok dinlenen 10 çalma listesinden biri olan global phonk çalma listesinde yer aldı.

BEGE, ALIZADE ve Lil Zey gibi yenilikçi sanatçıların şarkıları çıktıkları gibi hitler arasına adını yazdırdı.



Türkiye’de 2023 yılında en çok dinlenen podcast, bir kez daha Ortamlarda Satılacak Bilgi oldu.



Kendine İyi Davran ve Merdiven Altı Terapi ise listenin ikinci ve üçüncü sırasına yerleşti. Meksika Açmazı en çok dinlenen dördüncü yapım olurken Hayalhanem, listede beşinci sırada yer aldı.



Dünya çapında bu yıl Taylor Swift, tüm dünyada en çok dinlenen sanatçı oldu. Swift’in ardından ikinci sırada Bad Bunny gelirken The Weeknd, Drake ve Peso Pluma, onları sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci olarak takip etti.



Tüm dünyada en çok dinlenen şarkı Flowers ile Miley Cyrus’un oldu. İkinci ve üçüncü şarkılar ise sırasıyla SZA’dan Kill Bill ve geçen yılın şampiyonu As It Was ile Harry Styles oldu. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) ile Jung Kook ve Latto dördüncü olurken Ella Baila Sola ile Eslabon Armado ve Peso Pluma beşinci sıradan listeye girdi.