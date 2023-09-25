Threads'ın yeni özelliği ortaya çıktı

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'e rakip olarak çıkan Threads, kullanıcıların paylaştıkları gönderileri düzenleyebilme özelliğini test ediyor.

Threads, paylaşılan gönderileri düzenleme özelliğini test ediyor.

Geliştirici Alessandro Paluzzi'nin bildirdiğine göre, Meta'nın Threads için geliştirilmekte olan düzenleme seçeneği gönderileri yayınladıktan sonraki beş dakika içinde düzenlemenize izin verebilir.

Instagram başkanı Adam Mosseri, uygulamanın Temmuz ayındaki lansmanından kısa bir süre sonra bir düzenleme işlevinin potansiyel özellikler listesinde olduğunu doğruladı.

Test aşamasında olduğu belirtilen bu özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılar için kullanıma sunulması bekleniyor.