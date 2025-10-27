Türk Teleom GAMEON Revival 2025 ile rekabet kaldığı yerden devam ediyor

Türk Telekom’un oyun performansını internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON, espor ekosistemini bir araya getiren turnuva serisine 2025 yılında da devam ediyor.

Türk Telekom’un oyun performansını internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON, espor ekosistemini bir araya getiren turnuva serisine 2025 yılında da devam ediyor. Türk Telekom GAMOEN ile toplam 750.000 TL ödül havuzuna sahip “GAMEON Revival 2025” League of Legends turnuvası kayıtları başladı. Oyuncuların ve profesyonel esporcuların bir araya geleceği turnuva kayıtları 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Takımlar 15 Kasım’da başlayacak olan grup aşamalarının ardından play-off’a yükselecek ve finalde sahne almak için mücadele edecek. Finale kalan takımlar 14 Aralık’ta ESA Arena’daki büyük finalde karşı karşıya gelecek. ESA Espor Arena’da büyük bir heyecana sahne olacak finale çıkmak için mücadele edecek olan takımların müsabakaları play-off aşaması itibariyle GAMEON Twitch & Youtube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanacak.

Türkiye’de oyunun ve oyuncunun ihtiyaç duyduğu teknolojinin sahibi Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor. GAMEON’un oyunseverleri çevrim içi ve fiziksel etkinliklerle bir araya getiren turnuvaları ile espor ekosistemine destek oluyor. GAMEON, League of Legends’ın Türkiye resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğunun ardından yeni sezon öncesi oyuncuları ve espor takımlarını bir araya getirecek yeni turnuvasını duyurdu. “GAMEON Revival 2025” ile hem kendi takımını kuran hem de profesyonel arenada boy gösteren oyuncular bir araya gelecek, 750.000 TL ödül havuzu içerisinde en yüksek pay için mücadele edecek. Turnuvaya başvurular 10 Kasım’a kadar devam ederken 14 Aralık’ta ESA Arena’da gerçekleştirilecek büyük final ile son bulacak. “GAMEON Revival 2025” ‘in karşılaşmaları play off aşaması itibariyle GAMEON Twitch & YouTube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanacak.

Oyuncular ve takımlar bir arada

“GAMEON Revival 2025”, oyuncuların kendi kurdukları takımların yanı sıra profesyonel arenadan bildiği takımların katılımıyla kasım ayında başlıyor. 10 Kasım’a kadar sürecek olan kayıt sürecinin ardından grup aşaması 15-27 Kasım tarihleri arasında çevrim içi oynanacak. Play-off maçları ise 5-7 Aralık’ta yine çevrim içi olacak. Play-off aşamasını da geçerek adını büyük finale yazdıran iki takım, ESA Arena’da taraftarların karşısında 750.000 TL’lik ödül havuzundan en yüksek payı almak, sezon öncesi turnuvasında kupaya uzanmak için oynayacak. ESA Arena’da düzenlenecek olan büyük final heyecanı, GAMEON Twitch & YouTube ve Tivibu Spor 4 kanallarından canlı yayınlanacak.