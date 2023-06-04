Türkiye'de en çok ''gay pornosu'' aratan iller belli oldu

Google'daki aramaların istatistiklerinin tutulduğu Trends servisine göre son 12 ay içinde en çok "Gay Porno" İfadesinin aratıldığı iller belli oldu.

Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunduğu Trends servisinde çok dikkat çekici bir veri elde edildi.

Buna göre Google aramalarında son 12 ayda çok "Gay Porno" İfadesini aratan İller belli oldu. Buna göre sırasıyla o iller şöyle:

Kars

Edirne

Manisa

Kırıkkale

Iğdır

Nevşehir

Yozgat

Giresun

Bolu

Zonguldak