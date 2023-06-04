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Türkiye'de en çok ''gay pornosu'' aratan iller belli oldu

Türkiye'de en çok ''gay pornosu'' aratan iller belli oldu
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Google'daki aramaların istatistiklerinin tutulduğu Trends servisine göre son 12 ay içinde en çok "Gay Porno" İfadesinin aratıldığı iller belli oldu.

Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunduğu Trends servisinde çok dikkat çekici bir veri elde edildi.

Buna göre Google aramalarında son 12 ayda çok "Gay Porno" İfadesini aratan İller belli oldu. Buna göre sırasıyla o iller şöyle:

Kars
Edirne
Manisa
Kırıkkale
Iğdır
Nevşehir
Yozgat
Giresun
Bolu
Zonguldak

Etiketler gay cinsel içerik arama google google trends
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