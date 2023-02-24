  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Türkiye'de yüzde 140 zam yapan Netflix diğer ülkelere indirim yaptı

Türkiye'de yüzde 140 zam yapan Netflix diğer ülkelere indirim yaptı

Türkiye'de yüzde 140 zam yapan Netflix diğer ülkelere indirim yaptı
Güncelleme:

Son bir yılda Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 139'a varan zam yapan Netflix, 30'dan fazla ülkede abonelik ücretlerinde indirime gitti.

Amerikan teknoloji ve yapım şirketi Netflix, son dönemde Türkiye'de yaptığı ücret artışlarıyla sıklıkla gündeme gelmişti. 

Buna göre, Netflix'in Türkiye'deki abonelik ücretleri yıllık bazda yüzde 139'a yakın artış gösterdi.

Küresel çapta ise yayın şirketi geniş bir cografyada ücretlerinde indirime gitti. Buna göre, son ücret indirimleri Yemen, Ürdün, Libya ve İran dahil olmak üzere Orta Doğu ülkeleri; Kenya'nın da içinde bulunduğu Sahra altı Afrika pazarları ve Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerini kapsadı.

Latin Amerika'da, Nikaragua, Ekvador, Venezuela gibi ülkeler ve Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler gibi Asya'nın bazı bölgelerinde de abonelik ücretlerinde düşüş görüldü.

Türkiye için ise abonelik ücretinde planlanmış bir indirim bildirilmedi.

 

Etiketler netflix zam netflix indirim indirim netflix abonelik ücretlerine zam netflix abonelik ücretlerine indirim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi
İstanbul'da binalar karbon elyafla güçlendirilecek! İşte hayat kurtaran o yöntem
Bu binalar tehlike saçıyor! Uzmanlardan ''yumuşak kat'' uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür 2 ilimiz için ''yalvarıyorum'' diyerek uyardı
Kızılay Başkanı'nın özel kaleminden tepki çeken paylaşım
8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada
0,69 faizli, 15 yıl vadeli konut kampanyası başladı
Basel – Trabzonspor maçında ''Enkaz var devlet yok, Erdoğan istifa'' pankartı
Fırsatçı ev sahipleri kafaya koydu; depremzedeleri soyacaklar!
Hangi ilde nereye kaç konut yapılacak, örnek evler açıklandı