Twitch'de ünlü yayıncıların tüm bilgileri ifşa edildi

Twitch'de güvenlik sorunlarıyla ilgili tartışmalar sürerken dün akşam yayın yapan Pqueen kullanıcı adlı Pelin Baynazoğlu, Ferit Karakaya ve Burak Güngör gibi yayıncıların tüm kişisel bilgileri yayın esnasında kimliği belirsiz kişiler tarafından paylaşıldı.

Twitch Bit olayı hakkında adli makamların da harekete geçtiği 3 Kasım Çarşamba günü şaşırtan bir olay yaşandı.

Twitch üzerinde açtığı canlı yayın sırasında 'Pqueen' lakaplı Pelin Baynazoğlu saldırıya uğradı. Kimliği bilinmeyen bir kişi, Pqueen'in canlı yayında olduğu sırada Bit bağışı yaparak Pqueen'in ev adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini binlerce kişinin izlediği canlı yayında paylaştı.

CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKTI

Canlı yayında bu bilgilerin paylaşılmasının ardından "Şimdi hiç üşenmeyeceğim avukatıma yazacağım ve sana bir şey söyleyeyim mi, istediğiniz kadar ağlayın, yalvarın, zırlayın, kendinizi yırtın, istediğinizi yapın... Bulunmaz mı zannediyorsun? Çektiğin karta kadar bulunacak. Şimdi ben bunu Twitch'e şu anda şikayet etsem mesela, ne olacak? Siz kimsiniz be? Ben sizin o çalıştığınız, görüştüğünüz karaktersizlere benzemem haberiniz olsun hepinizin. Kiminle uğraşıyorsunuz ya?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Pqueen ayrıca Twitter hesabı üzerinden de tepkisini ortaya koydu. Sosyal medya fenomenine büyük destek geldi.

DİĞER YAYINCILARI DA HEDEF ALDILAR

Pqueen'in hedef alınarak kişisel bilgilerinin paylaşıldığı aynı gün Twitch Bit olaylarına tepki gösteren başka bazı yayıncılar da tehdit edildi. Valorant, Zula yayın ve videoları ile tanınan Growe takma adıyla tanınan Muhammet Ercan'ın da kişisel bilgileri 3 Kasım Salı günü canlı yayınına gelen bir kişi tarafından herkese açık bir şekilde paylaşıldı.

Tehdit edilen başka bir isim ise YouTube üzerinde 1.8 milyon aboneye sahip olan Burak Güngör oldu. Burak Güngör'ün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Özelden @feritkw ile benim TC kimlik numaralarımızı, adres bilgilerimizi, doğum tarihlerimiz atıyorlar şu an. Bu verilere bu adamlar nerden erişti?" sözleriyle tepkisini gösterdi.

FERİT KARAKAYA: "BİT BAĞIŞLARININ KAPATILMASINI İSTEDİ"

Twitch Bit olayları hakkında açtığı canlı yayın sırasında 30 binden daha fazla Bit atılan Güngör'e küfür edilmesinin haricinde, iddiasına göre özel mesaj yoluyla hem kendisinin hem de Ferit "wtcN" Karakaya'nın TC kimlik numarasını ve ev adresini gönderdiklerini dile getirdi. Ferit Karakaya, Twitter'dan Twitch Desteğe yazarak, "Türkiye'de bit bağış bölümünü kapatır mısınız, insanları ve yayıncıları tehdit ediyorlar. Bit mesajlarıyla insanların ev adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerini sızdırıyorlar" sözlerine yer verdi.

BURAK GÜNGÖR: "BABAM FENALAŞTI SİZİN HAYATINIZI YAKACAĞIM"

Tweet atmaya devam eden Güngör, babasının fenalaştığını belirtirken, "Babam fenalaştı sizin hayatınızı yakacağım haberiniz olsun" dedi. Attığı tweetlerden yaklaşık bir saat sonra bir güncelleme yayınlayan Burak Güngör, babasının iyi olduğunu ve dinlendiğini söyledi.

Attığı tweet'e "Adamlar herkesin şahsi bilgilerini toplamış. Bunu yapmak zor bir şey değil zaten her gün bir yer hacklenip verileri çalınıyor" ifadelerini kullanan yayıncı, "Bana yapılan saldırı esnasında; Elrean, Unlost, Wtcn ve benim bilgilerim Discord'a çatır çatır atıldı" diyerek, avukatlar aracılığıyla yetkililere topladıkları her şeyi vereceklerini belirtti.