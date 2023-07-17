Twitter’da Elon Musk depremi

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı Ekim 2022'den bu yana şirketin reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın sahibi Elon Musk, şirketi 44 milyar dolara satın aldığı Ekim 2022'den bu yana Twitter'ın reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybettiğini açıkladı. Twitter'ın haziran ayında hedeflediği reklam satışına ulaşamadığını söyleyen Musk, temmuz ayının 'biraz daha umut verici olduğunu' belirtti.

Musk, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başka bir lüksümüz olmadan önce pozitif nakit akışımızın olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BBC'nin haberine göre ise Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra maliyetleri düşürmek amacıyla 7 bin 500 çalışandan yaklaşık yarısının işine son vermişti. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip olan Threads platformunun 150 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı tahmin edilirken; Musk, Twitter'ın nakit akışının negatif olmaya devam ettiğini belirtti.

Musk, binlerce çalışanı işten çıkarıp bulut servisi masraflarında kesintiye gidilmesinin ardından Twitter'ın 2023 yılında 3 milyar dolar gelir edeceği tahmininde bulundu. Bu sayı, 2021 yılında 5,1 milyar dolardı.

Musk, 2 Temmuz'da yaptığı paylaşımla platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurmuştu. Doğrulanmış hesapların günde 8 bin, doğrulanmamış hesapların 800 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 400 gönderi okuyabileceğini ifade etmişti.

Geçen yıl 'ücretli doğrulama hizmeti' başlatan Twitter, son olarak popüler yönetim araçlarından Tweetdeck'in 30 gün içinde paralı hale geleceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Threads'in kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu. Twitter'in avukatı Alex Spiro, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.