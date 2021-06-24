Twitter'da ''para kazanma'' başvuruları başladı

Twitter'dan para kazanmayı amaçlayan Süper Takip ve biletli Spaces özelliği için önemli bir adım geldi. Popüler mikroblog sitesi, her iki özelliği de ilk deneyenlerden biri olmak isteyenler için başvuruları açtı.

Bir süre önce Super Follows ve Ticketed Spaces özellikleri ile gündeme gelen Twitter, test kullanıcısı için başvuruların açıldığını açıkladı.

TWITTER, TEST ETMEYE BAŞLAYACAK

YouTube Katıl benzeri hizmet sağlayan Super Follows özelliği, kullanıcıların özel içerikler için para ödemesini sağlayacak.

Twitter, yeni özelliğinin 2.99, 4.99 ve 9.99 dolar ücretlendirmeye sahip olacağını açıkladı.

Twitter’ın Clubhouse benzeri özelliği olan Spaces, aktif edildiği günden beri yüz binlerce kişi tarafından kullanıldı. Kullanıcıların Spaces ile para kazanmasını isteyen şirket, Ticketed Spaces adını verdiği ücretli oda özelliğini tanıttı.

KOMİSYON ALACAK

Kullanıcılar, Ticketed Spaces özelliği sayesinde kuracakları Spaces odası için 1 ile 999 dolar arasında ücret belirleyebilecek.

Test grubuna dahil olmak isteyen kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden para kazanma özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edebilecek.

Google ve Apple, test grubu katılımcılarının kazançlarından uygulama içi satın almalar için komisyon kesecek.

Ayrıca Twitter, Super Follows ve Ticketed Spaces ile kazanılan paranın yüzde 3’ünü komisyon ücret olarak alacak..

Bir kullanıcı her iki sistemde de toplam 50.000 dolar kazanırsa, Twitter kesintisini yüzde 3’ten yüzde 20’ye çıkaracak.

BAŞVURULAR AÇILDI

Şirket, yeni özelliklerini ilk olarak ABD kullanıcılarıyla test edeceğini açıkladı. Dünya çapında testlerin ne zaman gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor.

Kaynak: Twitter, 'para kazanma' özellikleri için başvuru alıyor