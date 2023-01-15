WhatsApp dört gözle beklenen özelliğini resmen duyurdu

Hayatımıza girdikten sonra mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp kısa bir süre sonra merakla beklenen Süreli Mesajlar özelliğini arayüzüne ekleyeceğini duyurdu.

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, süreli mesajlar bölümünün arayüzünü değiştirmeye hazırlanıyor. Test aşamasında olan yeniliklerin ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.

Anlık haberleşme platformunun bu bölümünde şu anda içinde içerisinde zamana karşılık gelen bir saat simgesi yer alıyor.

ShiftDelete'in haberine göre, yeni tasarlanan WhatsApp arayüz görselinde bu zaman simgesi daha küçük hale getirilmiş ve yuvarlak alanın içine yer alıyor. Simgenin alt kısmında ise Süreli Mesajlar için “Daha fazla gizlilik için seçtiğiniz süreden sonra sohbetten herkes için yeni mesajlar kaybolacaktır. Sohbet katılımcıları bunu açtığınızı görecekler” şeklinde kullanıcılarına bilgi mevcut.

Yeni WhatsApp arayüzünde alt kısımda ise Süreli Mesajlar’ın açılıp kapanabileceği ve ek olarak zamanlanabileceği kısım var. Bir altında ise WhatsApp kişilerinde Süreli Mesajlar özelliğini aktif etmek için yeni bir alan yer alacak. Bu alan sayesinde birden fazla kişiyi kolayca Süreli Mesajlar için aktif etmek mümkün olacak.

WhatsApp için Süreli Mesajlar, adından da anlaşıldığı aktif edildiği durumlarda mesajların belirli sürelerle kendi kendine silinmesini sağlıyor. Bu sayede telefon hafıza konusunda sorun yaşamazken WhatsApp kullanıcılarını da mesaj silme zahmetinden kurtarıyor.

WhatsApp için Kaybolan Mesajlar özelliğini aktif etmek için sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Gizlilik > Süreli Mesajlar > Aktif Et