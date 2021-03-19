WhatsApp ve Instagram çöktü mü? İlk açıklama geldi

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Sosyal medyada yaşanan paylaşım ve giriş sorunu nedeniyle kullanıcılar WhatsApp ve Instagram’a neden giriş yapılamadığını merak ediyor.

Kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildiriyor.

Instagram’a giriş yapanlar ‘akış yenilenemedi’ hatasıyla karşılaşırken WhatsApp’ta ise ‘bağlanıyor’ ekranında uygulamanın kaldığı belirtildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.