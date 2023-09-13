WhatsApp'ın ''oh be sonunda'' dedirten yeni özelliği yayınlandı

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması, "cep"imizdeki yeşil dev WhatsApp sonunda gönderilen mesajı düzenleme özelliğini aktif etti. Yeni özelliğin nasıl kullanıldığına dair bir de örnek video yayınlandı...

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni bir özellik eklendi. WhatsApp’ta artık mesajlar gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlenebiliyor.

Düzenlenen mesaj, sohbetteki tüm kullanıcılar için güncelleniyor. Düzenlenmiş mesajlarda zaman damgasının yanında “düzenlenmiş” ifadesi yer alıyor.

WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullanmayanlar, “Bu mesaj, bu sohbette bulunan ve WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullanan herkes için düzenlendi” mesajını görüyor. Düzenlenmiş mesajları görebilmek için uygulamanın güncellenmesi gerekiyor.

Mesajlar düzenlendikten sonra diğer kullanıcılara herhangi bir bildirim gitmiyor. Fotoğraflar, videolar veya diğer tür medya içerikleri ise düzenlenemiyor. Yeni özellik iOS (iPhone), Android ve Web sürümlerinde çalışıyor.