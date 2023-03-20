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WhatsApp'tan ''tanımadığınız kişiler'' için sevindiren güncelleme

WhatsApp'tan ''tanımadığınız kişiler'' için sevindiren güncelleme
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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesaj uygulaması WhatsApp en çok eleştirilen konuda bir adım atmaya hazırlanıyor. Artık tanımadığınız kişiler sizin cep telefonu numaranızı göremeyecek.

Dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, grup sohbetleri için 'Belki' özelliğini getirdi. Whatsapp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

NTV'de yer alan habere göre, grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Fakat artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

Bilinmeyen numaralar için yeni bir düzenleme yapan Whatsapp; iOS, Android ve masaüstü (web) kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı.

Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler 'Belki... (hesap adı)' olarak görünmeye başladı.

Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.

 

Etiketler whatsapp güncelleme tanımadığınız kişiler cep telefonu telefon
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