Xbox One S All-Digital Edition için geri sayım

Yazılım devi Microsoft, piyasada Blu-ray sürücüsü olmayan bir Xbox One S sürümü getirmek istiyor. Xbox geliştiricisini anasayfasında “İzlerini dijital olarak kaydetmeyi seven herhangi biri için yapılmış – bir sürücü olmadan yapılmış bir konsol” açıklamasını yaptı.

Kullanıcılar, gittikleri her yere götürebilecekleri ve bulutta bulunması gereken bir dijital oyun kütüphanesi oluşturabilirler. Dijital konsol yalnızca indirme oyunları ve oyun abonelikleriyle kullanılabilir. DVD veya Blu-ışınları oynatmak, fiziksel bir disk olmadan mümkün değildir.

Bu Dijital Xbox’a Mal Oluyor

Xbox One S All-Digital Edition şu anda yalnızca resmi Microsoft Mağazası’nda listelenmiştir. Önceden yüklenmiş oyunlar Minecraft, Sea of Thieves ve Forza Horizon 3’ün bulunduğu pakette 229.99 avro olacak. Geleneksel Xbox One S, Amazon’da ve diğer bayilerde 200 avro civarında satılıyor. Ürün 7 Mayıs itibarıyla piyasaya sürülecek.

Kısa süre önce, Google, bir video oyun hizmetiyle oyun sektörüne daha da dahil olacağını açıkladı. Buradaki fikir, oyunların doğrudan İnternet üzerindeki Google sunucularında yayınlanmasıdır ve hızlı bir İnternet bağlantısı üzerinden kullanıcıların cihazlarına aktarılmaktadır.

Teklifle Google, oyun konsolu teklifleri ve yüksek donanımlı oyun bilgisayarları ile rekabet edecek, ancak Microsoft ve Elektronik Sanatlar gibi daha önce duyurulmuş platformlarla da rekabet edecektir. Stadia adlı Google platformu bu yıl ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde başlayacak.

Bulut Oyun Endüstrisini Nasıl Değiştiriyor

Bulut, oyun endüstrisindeki yeni platform dinamiğidir ve gelecekteki rekabet ortamını şekillendirecek, pazar araştırması şirketi IHS’nin Piers Harding Rolls’u tahmin edecek. Oyun konsolları pazarı, özellikle Sony, Microsoft ve Nintendo tarafından yıllarca egemen oldu ve yeni teknolojik gelişmeler bile istikrarlı pazarı etkileyemedi.