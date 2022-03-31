Yapay zeka rakip tanımıyor! 8 dünya şampiyonunu yendi

Yapay zeka, kart oyunu briçte 8 dünya şampiyonunu yendi. Araştırmacılar içgörünün öne çıktığı bu oyundaki zaferin yapay zekaların gelişimini gösterdiğini belirtti.

Yapay zeka, insan üstünlüğünün şimdiye kadar makinelerin yürüyüşüne direndiği bir oyun olan briçte sekiz dünya şampiyonunu yendi.

Zafer, yapay zeka için yeni bir kilometre taşını temsil ediyor çünkü briçte oyuncular eksik bilgilerle çalışıyor. Yani karar vermenin daha öne çıktığı briçte oyuncular diğerlerinin davranışlarına tepki vermek zorunda kalıyor.

Yapay zeka satranç ve go oyunlarında da insanları yenmişti. Bu iki oyunu briçten ayıran şey ise satranç ve goda tek rakip bulunuyor ve herkes bütün bilgilere sahip.

Imperial College London'da makine öğrenimi profesörü Stephen Muggleton, “Gördüklerimiz, yapay zeka sistemlerinin durumunda temel olarak önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor” dedi.

Fransız startup NukkAI, Paris'teki iki günlük bir turnuvanın sonunda Cuma günü yapay zekanın zaferini duyurdu.

800 EL OYNANDI

NukkAI mücadelesi, insan şampiyonların 10'arlı 80 sete bölünmüş 800 ardışık bir şekilde el oynamasını gerektirdi. Her şampiyon, bir çift rakibe karşı kendisinin ve "sahte" ortağının kartlarını oynadı. Bu rakipler, bugüne kadar dünyanın en iyi robot şampiyonlarıydı. Yine de bu robot şampiyonların insanlar kadar iyi oynamadığı belirtiliyordu.

NooK olarak adlandırılan yapay zeka, aynı kartlar ve aynı rakiplerle insan şampiyonla aynı rolü oynadı. NooK 80 setin 67'sini yada başka bir ifadeyle oyunların yüzde 83'ünü kazandı.

YAPAY ZEKANIN GELİŞİMİNİ YANSITIYOR

NukkAI'nin kurucularından Veronique Ventos, Nook'un yeni jenerasyon bir yapay zeka olduğunu söyledi. Ventos, "Eğer kararlarınızı açıklayamazsanız briç oynayamazsınız" dedi. Yani NooK kartlarını oynayış biçimi oyun sırasında ifade etti.

Alınan kararların açıklanması yapay zeka geliştiricilerinin üzerine yoğunlaştığı bir alan. Go oyununda ya da satrançta dünya şampiyonlarını yenen yapay zekalar "kara kutu" adı verilen bir yöntemle geliştirilmişlerdi. Yani Deep Blue ve AlphaGo rakiplerini yenmeden önce binlerce oyun oynamış ve senaryoları öğrenmişti.

Beyaz kutu adındaki mantıkla geliştirilen NooK ise binlerce oyun oynamak zorunda kalmadı. Yapay zekaya oyunun kuralları öğretildi ve NooK'un içgörüyle hareket etmesine izin verildi.

YAPAY ZEKALARIN ZAFERLERİ

1996 yılında IBM'in Deep Blue adındaki satranç makinesi dünyanın en iyisi Garry Kasparov'a yenildi. Bir yıl sonraki rövanş oyununu Rus usta Kasparov kaybetti.

2007 yılında bilim insanları 500 binden fazla hareketin öğretildiği bir dama yapay zekası yarattılar. Bu yapay zeka insanlara asla yenilmiyor.

2011 yılında IBM'in Watson adındaki yapay zekası Jeopardy adındaki bilgi yarışmasını kazandı.

2016 yılında Google DeepMind laboratuvarı tarafından geliştirilen AlphaGo, Koreli şampiyon Lee Sedol'ü 9'a 1 yendi. Kore Baduk Birliği AlphaGo'ya en üst düzey usta ünvanını verdi.