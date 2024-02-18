Anasayfa Video Galeriler Gündem 13 katlı bina tek darbede yerle bir oldu! 13 katlı bina tek darbede yerle bir oldu! 18 Şubat 2024 Pazar Saat: 09:44 Güncelleme: 18 Şubat 2024 Pazar 09:45 Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde ağır hasar alan 13 katlı bir binanın iş makinesinin darbesiyle yıkılma anı kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d1a7a6de5c5cba04037284" allowfullscreen></iframe> Etiketler bina hatay yıkılma BENZER VİDEOLAR Marmara’da batan gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu Murat Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi değişti AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un projeleri için tanıtım filmi hazırlandı Maltepe'de taksi durağında şoföre silahlı saldırı kamerada Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi 2 bin yıllık Herkül kurtarılmayı bekliyor Günde 1.000 TL kazanıp, meslek sahibi olacak eleman bulamıyorlar