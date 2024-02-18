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13 katlı bina tek darbede yerle bir oldu!

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde ağır hasar alan 13 katlı bir binanın iş makinesinin darbesiyle yıkılma anı kameralara yansıdı.

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Etiketler bina hatay yıkılma
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