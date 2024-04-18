Anasayfa Video Galeriler Gündem 14 ilde FETÖ operasyonu: 60 zanlı yakalandı 14 ilde FETÖ operasyonu: 60 zanlı yakalandı 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 13:30 Türkiye genelinde 14 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 14 zanlı yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6620f65aa49e436eac0391b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Hatay'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor İstanbul'da mide bulandıran operasyon Ölüm namaz kılarken yakaladı Depremzede vatandaş bahçesinde Bizans'tan kalma define buldu İstanbul'da gökten çamur yağdı Askere çağrılan Mükremin Gezgin evlenme teklifi aldı İmzalar atıldı: Memura her yıl 8 bin 500 TL sosyal denge tazminatı Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşırdı, bu sene kurudu