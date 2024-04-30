Anasayfa Video Galeriler Gündem 23 ilde Sibergöz-36 operasyonunda 109 kişi gözaltına alındı 23 ilde Sibergöz-36 operasyonunda 109 kişi gözaltına alındı 30 Nisan 2024 Salı Saat: 21:40 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen Sibergöz-36 operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66313b293d1601737c0755d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor Kudüs karıştı: Bir Türk turist İsrail polisini bıçakladı 11 ilde ''1 Mayıs'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını''