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  4. 23 ilde Sibergöz-36 operasyonunda 109 kişi gözaltına alındı

23 ilde Sibergöz-36 operasyonunda 109 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen Sibergöz-36 operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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