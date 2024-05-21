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  4. Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü

Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü

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Trabzon'un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin, tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi otların içine fırlattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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