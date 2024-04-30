Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku dolu anlar kamerada: FSM Köprüsü'nde intihar girişimi Korku dolu anlar kamerada: FSM Köprüsü'nde intihar girişimi 30 Nisan 2024 Salı Saat: 21:45 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, köprünün korkuluk direklerini geçerek aşağı sarkan şahsı ikna etmek için polis eklipleri çalışmalarına devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66313c550c527585620c0013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 ilde Sibergöz-36 operasyonunda 109 kişi gözaltına alındı Kafatası kemikleri bulunmuştu: Korhan Berzeg'e ait yeni bulguları arama çalışmaları sonlandırıldı O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor Kudüs karıştı: Bir Türk turist İsrail polisini bıçakladı 11 ilde ''1 Mayıs'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı