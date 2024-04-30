  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Korku dolu anlar kamerada: FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

Korku dolu anlar kamerada: FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, köprünün korkuluk direklerini geçerek aşağı sarkan şahsı ikna etmek için polis eklipleri çalışmalarına devam ediyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
23 ilde Sibergöz-36 operasyonunda 109 kişi gözaltına alındı
23 ilde Sibergöz-36 operasyonunda 109 kişi gözaltına alındı
Kafatası kemikleri bulunmuştu: Korhan Berzeg'e ait yeni bulguları arama çalışmaları sonlandırıldı
Kafatası kemikleri bulunmuştu: Korhan Berzeg'e ait yeni bulguları arama çalışmaları sonlandırıldı
O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü
O ülkeyi kavurucu sıcaklar vurdu: 10 kişi öldü
Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor
Gazze'de ''patlamayan'' İsrail füzesi endişe saçıyor
Kudüs karıştı: Bir Türk turist İsrail polisini bıçakladı
Kudüs karıştı: Bir Türk turist İsrail polisini bıçakladı
11 ilde ''1 Mayıs'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
11 ilde ''1 Mayıs'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL
Deprem bölgesinde beklenen hasat başladı: Tarlada 30 TL
Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti
Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti
Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı
Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı