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  4. Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var

Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var

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İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir saldırgan çevredekilere saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

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