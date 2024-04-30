Anasayfa Video Galeriler Gündem Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var 30 Nisan 2024 Salı Saat: 13:55 Güncelleme: 30 Nisan 2024 Salı 13:55 İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir saldırgan çevredekilere saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6630ce37629b2e1f70009673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını'' Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı İstanbul'un göbeğinde yumruklu gasp kamerada Bahçeli'nin hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı Harry Potter Kalesi'ne füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var Kulisleri karıştıran iddia: ''3 milletvekili AK Parti'ye geçecek'' Yeni anayasa maratonu başladı: İlk ziyaret CHP'ye Bu arılar 5 bin yıldır hastalara şifa oluyor İstanbul'da 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı