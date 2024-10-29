Anasayfa Video Galeriler Gündem 16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni denizde bulundu 16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni denizde bulundu 29 Ekim 2024 Salı Saat: 10:06 Giresun'da 16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni, denizde kayalıklara yakın bir noktada bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672089624f9c4ddf160559d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrikli soba evi küle çevirdi Milli sporcu Selene'nin şüpheli ölümü Boşandığı eşini takip edip, kurşun yağdırarak katletti İstanbul'da hastanede doktora aile boyu saldırı İnsanlıktan nasibini almamış ''paralı'' maganda kamerada! İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm: Daha 22 yaşındaydı Yolcu treni, beton pompası kamyonuna çarptı! İstanbul'da aile içi beyzbol sopalı park yeri kavgası İzmir'de polis cinayeti