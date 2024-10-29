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  4. 16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni denizde bulundu

16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni denizde bulundu

Giresun'da 16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni, denizde kayalıklara yakın bir noktada bulundu.

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