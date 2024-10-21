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  4. Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın öldürüldü

Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın öldürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir mezarlığa ziyarete giden 3 kadın, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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