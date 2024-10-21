Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın öldürüldü Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın öldürüldü 21 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 17:51 Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir mezarlığa ziyarete giden 3 kadın, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67166a5a6e6b9b92dc0b91c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltında Spikerin kıyafeti dikkat çekti: TRT'de Fetullah Gülen'in ölüm haberi böyle anons edildi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor Beyaz kabus başladı; araçlar mahsur kaldı Marmara Denizi'ne dökülen derede korkunç manzara Acvit Cilt bakım serumlarıyla daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz