Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da vatandaş sokakta sabahladı, çok sayıda evde hasar var Adana'da vatandaş sokakta sabahladı, çok sayıda evde hasar var 28 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 07:15 Güncelleme: 28 Ekim 2024 Pazartesi 07:15 Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin ardından vatandaş soluğu sokakta alırken, çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda evde hasar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671f0ffc77eddb2cee0591a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte skandal içinde skandal: Hem yaktılar, hem aileyi engellediler Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı Özel öğrenciler okulunda skandal iddia: Sahte rapor çetesinden tehdit, şantaj, vurgun Sünnet hastanede bitti: Onlarca kişi hastanelik oldu İstanbul'da evi tahliye eden yabancı kiracı, ev sahibine bomba bıraktı Marmaris'te büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı! Cani kamerada: Yavru köpeği parke taşıyla katletti Birinci olamayınca sinir krizi geçiren güzel ortalığı birbirine kattı Sıla ile İlker Kaleli Harbiye'de sahnede aşka geldi