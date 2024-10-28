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  4. Adana'da vatandaş sokakta sabahladı, çok sayıda evde hasar var

Adana'da vatandaş sokakta sabahladı, çok sayıda evde hasar var

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Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin ardından vatandaş soluğu sokakta alırken, çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda evde hasar meydana geldi.

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